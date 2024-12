V maďarskom parlamente si pripomenuli Deň národnostných menšín

Budapešť 18. decembra (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia si v stredu pripomenuli Deň národnostných menšín v Maďarsku. Zákon o právach národnostných menšín v súčasnosti eviduje v Maďarsku 13 národnostných spoločenstiev, vrátane Slovákov. S odvolaním sa na server vasarnap.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podpredsedníčka parlamentu Dóra Dúróová pripomenula, že 18. decembra 1992 bola prijatá Deklarácia OSN o právach národnostných alebo etnických, náboženských a jazykových menšín. Primárnym účelom tohto dokumentu je chrániť identitu národnostných menšín.



V Maďarsku je 18. december od roku 1995 Dňom národnostných menšín a zákonom ich je uznaných celkovo 13. Sú to spoločenstvá arménskej, bulharskej, gréckej, chorvátskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rumunskej, rusínskej, slovenskej, slovinskej, srbskej a ukrajinskej menšiny.



Pri sčítaní ľudu v roku 2022 sa k niektorej z uvedených domácich národnostných menšín prihlásilo vyše päť percent obyvateľov, čo je celkovo 492-tisíc ľudí, pričom k ďalším národnostným menšinám sa hlásilo 378-tisíc ľudí.



Dúróová podčiarkla, že zákonom uznané národnostné menšiny majú od roku 2014 zabezpečenú možnosť parlamentného zastúpenia vo forme hovorcov (pozn. TASR: bez hlasovacieho práva), pričom pri splnení zákonom stanovaných pravidiel aj vo forme plnoprávneho poslanca. Stanovené kritériá spĺňa iba nemecká menšina, ktorá má v zákonodarnom zbore jedného poslanca.



Parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik pre TASR v tejto súvislosti pripomenul, že na získanie plnoprávneho poslaneckého mandátu by Slováci potrebovali mať zaregistrovaných vyše 20.000 voličov. To nie je možné, pretože slovenská komunita nemá toľko členov ani podľa štatistiky.