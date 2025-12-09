V Maďarskom parlamente tento rok nevystúpilo celkom 15 poslancov

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na archívnej snímke budova maďarského parlamentu v Budapešti. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Budapešť 9. decembra (TASR) - V maďarskom Národnom zhromaždení, ktoré má 199 poslancov, v tomto roku nevystúpilo so žiadnym prejavom 15 poslancov. Poslanci síce vystupovali v zákonodarnom zbore viackrát než vlani, avšak stúpol počet tých, ktorí sa do rozpravy nezapojili vôbec. Vyplýva to z analýzy, ktorú dnes zverejnil server nepszava.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera rekord drží poslanec a riaditeľ vládnej strany Fidesz Gábor Kubatov, ktorý prehovoril naposledy v roku 2007.

Do 5. decembra eviduje parlament osem poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP a sedem opozičných poslancov, ktorí sa vôbec nezapojili do diskusií. Tento rok bol najaktívnejším poslancom Bence Rétvári z KDNP, ktorý si vypýtal slovo celkom v 189 prípadoch.





