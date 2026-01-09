Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Zahraničie

V maďarskom Szécsényi namerali v noci mínus 25 stupňov Celzia

.
Zima a mráz. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V Maďarsku meteorológovia zaznamenali zo štvrtka na piatok najchladnejšiu noc tejto zimnej sezóny.

Autor TASR
Budapešť 9. januára (TASR) - V Maďarsku meteorológovia zaznamenali zo štvrtka na piatok najchladnejšiu noc tejto zimnej sezóny, keď na viacerých meracích staniciach klesli teploty pod mínus 20 stupňov Celzia. Oznámila to v piatok maďarská meteorologická spoločnosť HungaroMet na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Najnižšiu teplotu mínus 25 stupňov Celzia namerali ráno v severomaďarskom meste Szécsény v Novohradskej stolici.

V tej istej stolici v obci Mihálygerge namerali mínus 23,9 stupňa Celzia a v Zabare mínus 23,5 stupňa Celzia. V obci Lénárddaróc v Borsodsko-abovsko-zemplínskej stolici klesla nočná teplota na mínus 23 stupňov Celzia.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa