V maďarskom Szécsényi namerali v noci mínus 25 stupňov Celzia
V Maďarsku meteorológovia zaznamenali zo štvrtka na piatok najchladnejšiu noc tejto zimnej sezóny.
Autor TASR
Budapešť 9. januára (TASR) - V Maďarsku meteorológovia zaznamenali zo štvrtka na piatok najchladnejšiu noc tejto zimnej sezóny, keď na viacerých meracích staniciach klesli teploty pod mínus 20 stupňov Celzia. Oznámila to v piatok maďarská meteorologická spoločnosť HungaroMet na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Najnižšiu teplotu mínus 25 stupňov Celzia namerali ráno v severomaďarskom meste Szécsény v Novohradskej stolici.
V tej istej stolici v obci Mihálygerge namerali mínus 23,9 stupňa Celzia a v Zabare mínus 23,5 stupňa Celzia. V obci Lénárddaróc v Borsodsko-abovsko-zemplínskej stolici klesla nočná teplota na mínus 23 stupňov Celzia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
