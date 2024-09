V Maďarsku bojuje s povodňami 1936 príslušníkov armády

Budapešť 20. septembra (TASR) - Do protipovodňovej ochrany v Maďarsku je zapojených 1936 príslušníkov ozbrojených síl v 13 lokalitách. Podľa servera atv.hu to povedal v piatok maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ide o profesionálnych vojakov i vojakov v zálohe a minister obrany zdôraznil, že profesionálni vojaci môžu byť nasadení účinne, pretože dlhodobo fungujú v pracovných skupinách. Záložníci sú povolávaní na dobrovoľnej báze, dodal.



V prípade potreby dokáže maďarská armáda zmobilizovať do 24 hodín štyritisíc vojakov. "S absolútnou istotou môžeme povedať, že sa môžeme určite objaviť tam, kde nás potrebujú," dodal Szalay-Bobrovniczky. Podľa jeho slov to potvrdzujú aj skúsenosti z povodní v roku 2013.



Pri severomaďarskom meste Komárom v piatok kulminoval Dunaj. Záplavová vlna pokračuje smerom na juh a v piatok popoludní zasiahne Ostrihom, pričom v Budapešti očakávajú kulmináciu v sobotu. Rieka Litava na západe krajiny kulminovala desať hodín a situácia sa v piatok už zlepšovala. Na oboch riekach očakávajú vodohospodári iba pomalý pokles hladín.