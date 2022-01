V Maďarsku bude 5.vlna kulminovať pri 13.000 nakazených a 200 úmrtiach

Budapešť 10. januára (TASR) - Piata vlna koronavírusovej pandémie, ktorá už zasiahla aj Maďarsko, vyvrcholí zrejme pri dennom počte 13.000 nakazených a 200 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Uviedol to pondelok v Budapešti šéf maďarského rezortu ľudských zdrojov Miklós Kásler.



V rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió minister povedal, že jeho odhad bude platiť v prípade, ak sa medzitým neobjaví ďalší variant nového koronavírusu a ak výrazne nestúpne počet zaočkovaných.



Pri očakávanej kulminácii piatej vlny pandémie treba podľa jeho slov rátať aj s približne 8000 až 9000 pacientmi hospitalizovanými s covidom.



Kásler pripomenul, že v rámci štvrtej vlny pandémie, ktorá vypukla vlani 7. septembra a ktorá sa vlastne ešte neskončila, do 3. januára potvrdili infekciu koronavírusom 456.000 ľuďom, z ktorých 17.000 bolo hospitalizovaných; 60 percent z nich nebolo zaočkovaných. Z 1850 pacientov napojených v uvedenom období na umelú pľúcnu ventiláciu bolo zaočkovaných 30 percent.



Vo štvrtej vlne do 3. januára zomrelo 9585 chorých s covidom, čo je 2,1-percentná miera úmrtnosti, pričom v predchádzajúcich vlnách bola táto miera takmer štvorpercentná.



V Maďarsku s takmer desiatimi miliónmi obyvateľov zaočkovali dosiaľ takmer 6,3 milióna obyvateľov. Dve dávky dostalo viac ako šesť miliónov a tretiu dávku už takmer 3,3 milióna ľudí. Od začiatku koronavírusovej pandémie v Maďarsku potvrdili už 1.297.612 nakazených a 39.947 úmrtí na komplikácie spojené s covidom.