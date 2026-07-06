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V Maďarsku budú rokovať o spisoch agentov, Magyar bude na summite NATO
Riadne jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna.
Autor TASR
Budapešť 6. júla (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie v prvý deň dvojdňového mimoriadneho zasadnutia začne v pondelok diskusiu okrem iných tém aj o zverejnení spisov tajných agentov. Uviedol to server hvg.hu, podľa ktorého na schôdzi nebude prítomný premiér Péter Magyar pre svoju prvú účasť na summite NATO v tureckej Ankare, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
S prejavom v mene vlády pred poslancami vystúpi namiesto premiéra minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Poslanci potom budú môcť interpelovať členov vlády.
Riadne jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna. Šéf úradu vlády Bálint Ruff inicioval zvolanie mimoriadneho zasadnutia minulú stredu, pretože predkladané návrhy „umožnia efektívnejšie plnenie úloh vlády a verejnej správy a čo najskôr vytvoriť potrebné právne podmienky pre efektívne využívanie fondov EÚ“. Naliehavosť je podľa Ruffa odôvodnená aj potrebou revízie nariadenia o zverejňovaní aktivít tajných služieb bývalého socialistického systému, píše hvg.hu.
S prejavom v mene vlády pred poslancami vystúpi namiesto premiéra minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Poslanci potom budú môcť interpelovať členov vlády.
Riadne jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna. Šéf úradu vlády Bálint Ruff inicioval zvolanie mimoriadneho zasadnutia minulú stredu, pretože predkladané návrhy „umožnia efektívnejšie plnenie úloh vlády a verejnej správy a čo najskôr vytvoriť potrebné právne podmienky pre efektívne využívanie fondov EÚ“. Naliehavosť je podľa Ruffa odôvodnená aj potrebou revízie nariadenia o zverejňovaní aktivít tajných služieb bývalého socialistického systému, píše hvg.hu.