< sekcia Zahraničie
V Maďarsku budú schvaľovať obmedzenie pôsobenia vo funkcii premiéra
Jedným z najdôležitejších bodov programu je hlasovanie o návrhu ústavného dodatku, ktorý by na osem rokov obmedzil pôsobenie vo funkcii maďarského premiéra.
Autor TASR
Budapešť 15. júna (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia sa v pondelok zišli na rokovaní posledného dňa riadnej jarnej schôdze zákonodarného zboru. Jedným z najdôležitejších bodov programu je hlasovanie o návrhu ústavného dodatku, ktorý by na osem rokov obmedzil pôsobenie vo funkcii maďarského premiéra. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990, píše sa v návrhu.
Premiér Péter Magyar v prejave pred programom schôdze vytkol členom bývalej vlády Viktora Orbána, že začiatkom jesene 2024 súhlasili s návrhom Orbána, aby sa neďaleko hraníc s Rakúskom pri obci Vitnyéd vybudoval migračný tábor. Podľa Magyara občanom klamali, že tam stavajú letný tábor, čomu nikto neveril, pretože oblasť bola ohradená trojmetrovým plotom a strážená políciou.
Magyar pripomenul, že zatiaľ čo lídri Fideszu mnohokrát verejne vyhlásili, že neplánujú nikde vybudovať utečenecký tábor, v lete 2024 bolo prijaté príslušné vládne rozhodnutie a už bol vyčlenený rozpočet na výstavbu tohto zariadenia vo výške piatich miliárd forintov (14,3 milióna eur).
Poslanci Fideszu označili Magyarom predložené dôkazy za klamstvo a vyhlásili, že jeho strana Tisza iba plní príkazy Bruselu a snaží sa do krajiny vpustiť migrantov. K podstate zverejnených tajných dokumentov sa odmietli vecne vyjadriť.
„So zámerom, aby bolo možné rokovať s Európskou úniou o zrušení pokuty, ktorú Maďarsku uložil Súdny dvor Európskej únie, vzniklo vládne uznesenie, ktorého súčasťou bol aj tábor vo Vitnyéde, ale vláda ho nechcela nikdy reálne zrealizovať,“ vyhlásil predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás.
Magyar označil kroky bývalej vlády za úplné morálne zlyhanie a usvedčenie strany Fidesz z vedomého klamania vlastných voličov.
Gulyás vyzval premiéra, aby jasne deklaroval postoj svojej vlády k implementácii migračného paktu. Fidesz totiž opakovane tvrdí, že nová Magyarova vláda chce výmenou za uvoľnenie zmrazených európskych fondov prijať v tajnosti migračný pakt.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990, píše sa v návrhu.
Premiér Péter Magyar v prejave pred programom schôdze vytkol členom bývalej vlády Viktora Orbána, že začiatkom jesene 2024 súhlasili s návrhom Orbána, aby sa neďaleko hraníc s Rakúskom pri obci Vitnyéd vybudoval migračný tábor. Podľa Magyara občanom klamali, že tam stavajú letný tábor, čomu nikto neveril, pretože oblasť bola ohradená trojmetrovým plotom a strážená políciou.
Magyar pripomenul, že zatiaľ čo lídri Fideszu mnohokrát verejne vyhlásili, že neplánujú nikde vybudovať utečenecký tábor, v lete 2024 bolo prijaté príslušné vládne rozhodnutie a už bol vyčlenený rozpočet na výstavbu tohto zariadenia vo výške piatich miliárd forintov (14,3 milióna eur).
Poslanci Fideszu označili Magyarom predložené dôkazy za klamstvo a vyhlásili, že jeho strana Tisza iba plní príkazy Bruselu a snaží sa do krajiny vpustiť migrantov. K podstate zverejnených tajných dokumentov sa odmietli vecne vyjadriť.
„So zámerom, aby bolo možné rokovať s Európskou úniou o zrušení pokuty, ktorú Maďarsku uložil Súdny dvor Európskej únie, vzniklo vládne uznesenie, ktorého súčasťou bol aj tábor vo Vitnyéde, ale vláda ho nechcela nikdy reálne zrealizovať,“ vyhlásil predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás.
Magyar označil kroky bývalej vlády za úplné morálne zlyhanie a usvedčenie strany Fidesz z vedomého klamania vlastných voličov.
Gulyás vyzval premiéra, aby jasne deklaroval postoj svojej vlády k implementácii migračného paktu. Fidesz totiž opakovane tvrdí, že nová Magyarova vláda chce výmenou za uvoľnenie zmrazených európskych fondov prijať v tajnosti migračný pakt.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)