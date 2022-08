V Maďarsku dvoch Srbov vzali za prevádzačstvo do väzby

Budapešť 16. augusta (TASR) - Vyšetrovací sudca v severomaďarskom Balassagyarmate rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby dvoch občanov Srbska, ktorí sa pokúšali previezť 19 ilegálnych migrantov na Slovensko. Píše o tom v utorok tamojšia okresná prokuratúra na webovej stránke ugyeszseg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Srbi čelia podozreniu z trestného činu prevádzačstva s týraním, pretože migrantov viezli od južných hraníc Maďarska počas horúceho letného dňa bez zastavenia v úplne uzatvorenom nákladovom priestore malého nákladného auta, v ktorom nebola zabezpečená žiadna možnosť výmeny vzduchu.



Osobné a nákladné auto dvojice Srbov s maďarskými evidenčnými číslami, ktoré išli za sebou, chcela polícia v rámci cestnej kontroly zastaviť na štátnej ceste č. 22 v intraviláne mestečka Szécsény v Novohradskej župe popoludní 10. augusta.



Vodiči nezastavili a ušli policajnej hliadke. Vošli do areálu miestnej tehelne, kde opustili vozidlá a snažili sa utiecť. Z areálu ušli aj štyria migranti, všetkých však privolané policajné posily zadržali.



Sudca na návrh prokurátora nariadil vzatie dvojice podozrivých do vyšetrovacej väzby na jeden mesiac. V ich prípade totiž hrozila možnosť úteku a schovávania sa.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)