V Maďarsku havaroval autobus, jeden človek umrel a 34 sa zranilo

Budapešť 9. augusta (TASR) - Jedného mŕtveho a 34 zranených si v nedeľu vyžiadala nehoda poľského autobusu na diaľnici M5 pri meste Kiskunfélegyháza ležiacom 115 kilometrov juhovýchodne od Budapešti, informoval spravodajský server Infostart.hu.



Ťažké poranenia utrpeli traja pasažieri, medzi nimi je aj jedno päťročné dieťa. Obeťou nehody bol 35-ročný muž.



Autobus zišiel - za doposiaľ nevyjasnených okolností - zhruba o 06.30 h z vozovky do priekopy, kde sa prevrátil na bok.



Do zásahu nasadili dva záchranárske vrtuľníky a 14 sanitiek, povedal hovorca maďarských záchranárov Pál Győrfi, podľa ktorého previezli všetkých zvyšných pasažierov do nemocnice na pozorovanie.



Polícia dopoludnia uzatvorila úsek diaľnice v smere do hlavného mesta.