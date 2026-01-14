< sekcia Zahraničie
V Maďarsku hrozí mrznúci dážď. Na Dunaji prerušili lodnú dopravu
Pri Budapešti plávajú obrovské ľadové kryhy a ich výskyt stúpa. Naposledy zaznamenali takýto rozsiahly ľadochod v roku 2017.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 14. januára (TASR) - Na severovýchode Maďarska stále platí výstraha pred mrznúcim dažďom, na niektorých miestach krajiny, najmä na juhozápade, sa však vzduch môže otepliť na viac ako 10 stupňov Celzia. Na Dunaji prerušili plavbu v dôsledku výskytu ľadových krýh. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pre Boršodsko-abovsko-zemplínsku a Sabolčsko-satmársko-berežskú stolicu bola vydaná výstraha prvého stupňa kvôli mrznúcemu dažďu.
Podľa servera atv.hu príslušné orgány prerušili na celom maďarskom úseku Dunaja lodnú dopravu, pričom platí iba niekoľko výnimiek. Pri Budapešti plávajú obrovské ľadové kryhy a ich výskyt stúpa. Naposledy zaznamenali takýto rozsiahly ľadochod v roku 2017.
Server index.hu citoval hovorcu riaditeľstva Úradu civilnej ochrany (OKF) Dániela Mukicsa, podľa ktorého v utorok došlo k výpadkom elektriny na 3876 odberných miestach a na deviatich odberných miestach výpadky elektriny pretrvávajú.
V železničnej doprave, najmä kvôli nehodám a poruchám výhybiek, prepravujú cestujúcich na niektorých tratiach náhradné autobusy. U vlakov treba rátať s meškaniami.
Autobusy premávajú s meškaním od piatich do 30 minút, do ôsmich obcí nepremávajú autobusy a existujú aj spoje, ktoré vynechávajú zastávky, dodal hovorca.
Mukics spresnil, že na Dunaji zakázali používanie malých lodí, člnov a zariadení na vodné športy, avšak na rieke Tisa platí od dnešného dňa úplný zákaz plavby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Pre Boršodsko-abovsko-zemplínsku a Sabolčsko-satmársko-berežskú stolicu bola vydaná výstraha prvého stupňa kvôli mrznúcemu dažďu.
Podľa servera atv.hu príslušné orgány prerušili na celom maďarskom úseku Dunaja lodnú dopravu, pričom platí iba niekoľko výnimiek. Pri Budapešti plávajú obrovské ľadové kryhy a ich výskyt stúpa. Naposledy zaznamenali takýto rozsiahly ľadochod v roku 2017.
Server index.hu citoval hovorcu riaditeľstva Úradu civilnej ochrany (OKF) Dániela Mukicsa, podľa ktorého v utorok došlo k výpadkom elektriny na 3876 odberných miestach a na deviatich odberných miestach výpadky elektriny pretrvávajú.
V železničnej doprave, najmä kvôli nehodám a poruchám výhybiek, prepravujú cestujúcich na niektorých tratiach náhradné autobusy. U vlakov treba rátať s meškaniami.
Autobusy premávajú s meškaním od piatich do 30 minút, do ôsmich obcí nepremávajú autobusy a existujú aj spoje, ktoré vynechávajú zastávky, dodal hovorca.
Mukics spresnil, že na Dunaji zakázali používanie malých lodí, člnov a zariadení na vodné športy, avšak na rieke Tisa platí od dnešného dňa úplný zákaz plavby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)