V Maďarsku hrozí odchod informatikov, nechcú sa vracať do kancelárií

Budapešť 16. augusta (TASR) - Informatici v Maďarsku sa po koronavírusovej pandémii nechcú vracať do kancelárií – až 93 percent by z nich volilo nejakú formu práce na diaľku, pričom mnoho z nich zvažuje pracovať pre zahraničných zamestnávateľov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Vládnej agentúry pre rozvoj informačných technológií (KIFÜ) a Aliancie pre digitálnu ekonomiku (IVSZ) zverejnených v utorok spravodajským serverom hvg.hu.



Ak domáci zamestnávatelia neprejavia pružnejší prístup k vytvoreniu atypických foriem zamestnávania, tak Maďarsku hrozí nedostatok odborníkov v oblasti informatiky, myslia si tri štvrtiny opýtaných.



Pred pandémiou pracovalo 62 percent respondentov výhradne v kanceláriách; počas pandémie ich pomer klesol na 13 percent. Pomer pracujúcich výhradne z domu stúpol takmer na päťnásobok – na 37 percent, vyplýva z údajov prieskumu, ako ich približuje hvg.hu, internetové vydanie ekonomického a politického týždenníka Heti Világgazdaság.