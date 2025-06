V Maďarsku je podľa novely zákona zakázané žobrať so zvieraťom

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarský parlament schválil zmenu zákona, v zmysle ktorej je žobranie so živým zvieraťom priestupkom. Uviedol to v pondelok server rtl.hu, podľa ktorého boli viaceré zvieratá svojimi majiteľmi v takomto prípade týrané, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sociálni pracovníci tvrdia, že je dôležité rozlišovať medzi týraním zvierat a situáciou, keď zraniteľná osoba nemôže počas žobrania svoje zviera nikam umiestniť.



Novela príslušného zákona bola predložená v máji a parlament o nej minulý týždeň hlasoval bez námietok.



Žobranie spolu so zvieraťom sa v zmysle novely považuje za priestupok, za ktorý hrozí pokuta až 50.000 forintov (124 eur), pričom úrady môžu zvieratá zhabať.



Server hang.hu v tejto súvislosti pripomína, že žobranie s deťmi bolo zákonom zakázané už v roku 2012.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)