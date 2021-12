V Maďarsku je s covidom hospitalizovaných vyše 50 detí

Budapešť 16. decembra (TASR) - Počet detí hospitalizovaných v Maďarsku s ochorením COVID-19 sa v týchto dňoch pohybuje v rozmedzí od 50 do 60. Uviedla vo štvrtok na Facebooku šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.



Očkovaním proti covidu si deti podľa jej vyjadrenia chránia nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ľudí, s ktorými sa stretávajú, a to predovšetkým zdravie svojich príbuzných. Müllerová tiež podotkla, že kým v prvých vlnách sa nákaza menej dotýkala detí, novšie mutácie už zasiahli aj ich.



Do Maďarska dorazila v utorok prvá zásielka vakcín proti ochoreniu COVID-19 určených pre očkovanie detí vo veku od piatich do 11 rokov. Očkovanie detí v tejto vekovej kategórii sa začalo v stredu, pričom v prvom kole má byť vakcína od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech podaná 69.000 deťom. Rodičia mohli svoje deti na očkovanie zaregistrovať od 8. decembra.



Z necelých desiatich miliónov obyvateľov Maďarska sa doposiaľ proti covidu zaočkovalo vyše 6,2 milióna, z toho 5,9 milióna dostalo dve dávky. Viac ako trom miliónom ľudí podali už aj tretiu, tzv. posilňujúcu, dávku očkovacej látky.