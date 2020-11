V Maďarsku je v nemocniciach 7598 pacientov, z toho 638 na ventilácii

Budapešť 24. novembra (TASR) - V Maďarsku je s ochorením COVID-19 aktuálne hospitalizovaných 7598 pacientov, z ktorých 638 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Za posledný deň pribudlo 3929 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s COVID-19 zomrelo 117 zväčša starších chronicky chorých ľudí, informoval v utorok operačný štáb na stránke koronavirus.gov.hu.



Od vypuknutia pandémie evidujú v Maďarsku už 181.881 potvrdených prípadov infekcie koronavírusom a 4008 úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo už 44.020 osôb.



Aktuálne je nakazených 133.853 ľudí, z nich 22 percent je z Budapešti.



Vládnym nariadením s platnosťou od utorka obnovili vymedzený čas nákupu pre seniorov, aby tak ochránili najviac ohrozenú kategóriu obyvateľstva od šírenia koronavírusu. Ľudia vo veku nad 65 rokov majú vyhradený čas nákupu v pracovných dňoch od 09.00 do 11.00 h, v sobotu a v nedeľu to bude od 08.00 do 10.00 h. Nakupovať - na rozdiel od jarnej prvej vlny pandémie - budú môcť dôchodcovia ale aj mimo vyhradeného času.







Spravodajca TASR Ladislav Vallach