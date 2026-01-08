< sekcia Zahraničie
V Maďarsku napriek množstvu snehu autobusová a vlaková doprava funguje
Zrážková zóna sa vzďaľuje od územia Maďarska.
Autor TASR
Budapešť 8. januára (TASR) - Napriek množstvu napadaného snehu v Maďarsku autobusová doprava funguje a väčšina vlakov premáva podľa cestovného poriadku. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok ráno na Facebooku minister výstavby a dopravy János Lázár, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa ministra sa zrážková zóna vzďaľuje od územia Maďarska. Rýchlostné cesty sú takmer všade pokryté kašovitou vrstvou snehu. Väčšina vlakov už premáva podľa cestovného poriadku a nie sú žiadne prerušenia autobusovej dopravy.
Lázár dodal, že na diaľnici M44 pri obci Kardos v Békešskej stolici možno očakávať zasnežené úseky, ktoré hlásili aj v okolí mesta Berettyóújfalu v Hajducko-bihárskej stolici na diaľnici M4 a kašovitý sneh hlásili na diaľnici M3 medzi mestami Nyíregyháza a Vásárosnamény na severovýchode Maďarska.
Na hlavných cestách v oblastiach postihnutých snežením v Šomodskej a Veszprémskej stolici je kašovitý sneh, zasnežené úseky sa nachádzajú aj v Sabolčsko-satmársko-berežskej stolici, kde povrch vozoviek je po solení prevažne mokrý.
Železničiari neustále čistia výhybky, ale kvôli snehovým závejom a množstvu snehu postupujú pomalšie, povedal minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa ministra sa zrážková zóna vzďaľuje od územia Maďarska. Rýchlostné cesty sú takmer všade pokryté kašovitou vrstvou snehu. Väčšina vlakov už premáva podľa cestovného poriadku a nie sú žiadne prerušenia autobusovej dopravy.
Lázár dodal, že na diaľnici M44 pri obci Kardos v Békešskej stolici možno očakávať zasnežené úseky, ktoré hlásili aj v okolí mesta Berettyóújfalu v Hajducko-bihárskej stolici na diaľnici M4 a kašovitý sneh hlásili na diaľnici M3 medzi mestami Nyíregyháza a Vásárosnamény na severovýchode Maďarska.
Na hlavných cestách v oblastiach postihnutých snežením v Šomodskej a Veszprémskej stolici je kašovitý sneh, zasnežené úseky sa nachádzajú aj v Sabolčsko-satmársko-berežskej stolici, kde povrch vozoviek je po solení prevažne mokrý.
Železničiari neustále čistia výhybky, ale kvôli snehovým závejom a množstvu snehu postupujú pomalšie, povedal minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)