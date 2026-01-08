Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Maďarsku napriek množstvu snehu autobusová a vlaková doprava funguje

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zrážková zóna sa vzďaľuje od územia Maďarska.

Autor TASR
Budapešť 8. januára (TASR) - Napriek množstvu napadaného snehu v Maďarsku autobusová doprava funguje a väčšina vlakov premáva podľa cestovného poriadku. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok ráno na Facebooku minister výstavby a dopravy János Lázár, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa ministra sa zrážková zóna vzďaľuje od územia Maďarska. Rýchlostné cesty sú takmer všade pokryté kašovitou vrstvou snehu. Väčšina vlakov už premáva podľa cestovného poriadku a nie sú žiadne prerušenia autobusovej dopravy.

Lázár dodal, že na diaľnici M44 pri obci Kardos v Békešskej stolici možno očakávať zasnežené úseky, ktoré hlásili aj v okolí mesta Berettyóújfalu v Hajducko-bihárskej stolici na diaľnici M4 a kašovitý sneh hlásili na diaľnici M3 medzi mestami Nyíregyháza a Vásárosnamény na severovýchode Maďarska.

Na hlavných cestách v oblastiach postihnutých snežením v Šomodskej a Veszprémskej stolici je kašovitý sneh, zasnežené úseky sa nachádzajú aj v Sabolčsko-satmársko-berežskej stolici, kde povrch vozoviek je po solení prevažne mokrý.

Železničiari neustále čistia výhybky, ale kvôli snehovým závejom a množstvu snehu postupujú pomalšie, povedal minister.





