V Maďarsku narazilo vozidlo s migrantmi do dvoch áut, aj policajného

Budapešť 3. októbra (TASR) - Vozidlo s 12 migrantmi, ktoré riadil srbský vodič, v pondelok ráno nezastavilo policajnej hliadke pri západomaďarskom Szombathelyi a narazilo do služobného auta policajtov, následne aj do vozidla jazdiaceho v protismere. Uviedla to maďarská polícia na svojej internetovej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pri nehode, ktorá sa stala v smere do Kőszegu na štátnej ceste č. 87, nikto neutrpel zranenia. V aute viezol prevádzač občanov Indie a Turecka bez platných dokladov. Migrantov polícia odviedla k dočasným hraničným zábranám.



Občana Srbska zadržala polícia a začala ho stíhať pre podozrenie z trestného činu prevádzačstva a ďalších trestných činov, píše police.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)