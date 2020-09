V Maďarsku nariadili karanténu v 20 škôlkách a šiestich školách

Budapešť 21. septembra (TASR) - V Maďarsku doposiaľ nariadili - v súvislosti so šírením nákazy novým druhom koronavírusu - karanténu v 20 materských školách a na šiestich školách.



V 186 školských zariadeniach rozhodli o dištančnom vzdelávaní. V 177 z nich sa týka on-line vzdelávanie iba niektorých tried a na deviatich školách sa doma učia deti všetkých tried.



Podľa spravodajského servera szmo.hu o tom v pondelok v Budapešti informoval operatívny štáb zodpovedný za ochranu proti epidémii koronavírusu. Zdôraznil tiež, že na rozdiel od prvej vlny sa v druhej vlne nákaza šíri viac medzi mladými.



Štáb oznámil, že odteraz bude preto poskytovať denne aj správy o epidemiologických obmedzeniach týkajúcich školských zariadení.







