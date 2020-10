V Maďarsku odsúdili Slováka na tri a pol roka za ozbrojenú lúpež

Budapešť 28. októbra (TASR) - Okresný súd v maďarskom meste Tapolca vo Veszprémskej župe odsúdil na tri a pol roka odňatia slobody občana Slovenska, ktorý v roku 2007 spolu s neznámym spolupáchateľom ozbrojene prepadli cestovnú kanceláriu v obci Ábrahámhegy. Informovala o tom v stredu agentúra MTI.



Páchatelia so zbraňou v ruke prinútili pracovníkov cestovnej kancelárie, aby si ľahli na zem, a do tváre im nastriekali slzotvorný plyn. Z miesta činu si odniesli jeden milión forintov (2736,6 eura) a dve bankové karty.



Odsúdeného muža priviezli do Maďarska po tom, čo mu na Slovensku vypršal trest odňatia slobody v inej trestnej veci. Okresný súd v Tapolci nariadil jeho vzatie do väzby v septembri 2020.



Páchateľ sa minulý týždeň na prípravnom súdnom konaní priznal k činu. Súd ho odsúdil na tri roky a šesť mesiacov väzenia, súčasne ho na päť rokov vykázal z krajiny. Verdikt je právoplatný, pretože ho vzali na vedomie obvinený i prokurátor.