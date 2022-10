V Maďarsku opäť skúšali zaradiť do programu parlamentu rozšírenie NATO

Budapešť 24. októbra (TASR) - Maďarská socialistická strana (MSZP) sa v pondelok bez úspechu znova pokúsila zaradiť do programu rokovania parlamentu ratifikáciu rozšírenia Severoatlantickej aliancie o Švédsko a Fínsko. S odvolaním sa na server hirklikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na iniciatívu predsedu parlamentnej frakcie MSZP Bertalana Tótha o ratifikáciu rozšírenia NATO predseda parlamentu László Kövér reagoval vyhlásením, že podanie bol nútený odmietnuť, pretože nebolo v súlade s "domovým poriadkom". Podľa Kövéra boli v tejto záležitosti rovnaké problémy aj s predchádzajúcim podaním ľavicového poslanca, píše server.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás 22. októbra povedal, že maďarská vláda podporuje členstvo Švédska a Fínska v NATO, pričom parlamentu už predložila na schválenie ratifikačné dokumenty. Gulyás uviedol, že rozšírenie NATO o tieto dve severské krajiny bude zo strany Budapešti ratifikované najneskôr do polovice decembra, informoval magazín POLITICO.



Na otázku, či sa vstupom Švédska a Fínska NATO posilní, Gulyás vyjadril nádej, že to tak bude. Dodal, že by sa dalo diskutovať o tom, či je rozšírenie Aliancie i v záujme národnej bezpečnosti Maďarska, ale povedal, že to teraz nie je podstatné.



Prístupový proces oboch krajín sa začal krátko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu. Maďarsko a Turecko doteraz ako jediné členské štáty NATO ich vstup neratifikovali.



Fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok pre POLITICO povedala, že neočakáva, že Maďarsko a Turecko budú rozšírenie NATO blokovať, varovala však pred možnými rizikami odkladania vstupu.



Marinová potvrdila, že o tejto záležitosti rokovala s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Opozičné strany MSZP, Demokratická koalícia a Momentum už vyzvali maďarský parlament, aby o ratifikácii hlasoval, avšak poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP to zatiaľ odmietli.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)