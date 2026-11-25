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V Maďarsku padol teplotný rekord jesene
Maďarsko má za sebou najchladnejšiu noc doterajšej jesennej sezóny.
Autor TASR
Budapešť 25. novembra (TASR) – V Maďarsku padol teplotný rekord tohtoročnej jesene, keď v obci Lénárddaróc v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe namerali v stredu nadránom mínus 10,4 stupňa Celzia. Uviedol to server szmo.hu s odvolaním sa na údaje maďarskej meteorologickej služby HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarsko má za sebou najchladnejšiu noc doterajšej jesennej sezóny. Na všetkých meracích staniciach spoločnosti HungaroMet zaznamenali hodnoty pod bodom mrazu. Na dvoch miestach klesla teplota vzduchu pod mínus desať stupňov Celzia. Okrem obce Lénárddaróc zaznamenali silné ochladenie aj v obci Zabar v Novohradskej župe, kde klesla teplota na mínus 10,3 stupňa Celzia.
Doterajší tohtoročný jesenný rekord evidujú meteorológovia 8. novembra, keď v obci Zabar namerali takisto mínus 10,3 stupňa Celzia. Vtedy mrzlo na väčšine územia krajiny a hodnoty pod mínus desať stupňov zaznamenali viaceré meracie stanice.
HungaroMet na Facebooku uviedol, že v nasledujúcich dňoch sa nočné teploty prechodne zmiernia. Budúci týždeň sa však do krajiny opäť vrátia silné nočné mrazy.
Maďarsko má za sebou najchladnejšiu noc doterajšej jesennej sezóny. Na všetkých meracích staniciach spoločnosti HungaroMet zaznamenali hodnoty pod bodom mrazu. Na dvoch miestach klesla teplota vzduchu pod mínus desať stupňov Celzia. Okrem obce Lénárddaróc zaznamenali silné ochladenie aj v obci Zabar v Novohradskej župe, kde klesla teplota na mínus 10,3 stupňa Celzia.
Doterajší tohtoročný jesenný rekord evidujú meteorológovia 8. novembra, keď v obci Zabar namerali takisto mínus 10,3 stupňa Celzia. Vtedy mrzlo na väčšine územia krajiny a hodnoty pod mínus desať stupňov zaznamenali viaceré meracie stanice.
HungaroMet na Facebooku uviedol, že v nasledujúcich dňoch sa nočné teploty prechodne zmiernia. Budúci týždeň sa však do krajiny opäť vrátia silné nočné mrazy.