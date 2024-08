V Maďarsku platí 3. stupeň výstrahy pre horúčavy; ľuďom rozdávajú vodu

Budapešť 14. augusta (TASR) - Tretí stupeň výstrahy pre horúčavy vyhlásili v Maďarsku s platnosťou od stredy až do nedeľňajšej polnoci. Oznámil to na svojej webovej stránke Úrad civilnej ochrany (OKF), ktorý zverejnil aj miesta s klimatizáciou, ktoré sú k dispozícii pre každého. Cestujúcim vlakom i autobusmi rozdávajú balenú pitnú vodu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štátne železnice MÁV rozdávajú vodu v čase medzi 10.00 a 17.00 h na nástupištiach hlavných železničných staníc v Budapešti a na železničných staniciach väčších miest Maďarska.



V čase od 12.00 h do 14.00 h ponúkajú pitnú vodu aj cestujúcim na budapeštianskej autobusovej stanici Népliget a na autobusových staniciach väčších miest. V stredu, vo štvrtok a v piatok popoludní sa k distribúcii vody cestujúcim pripojí na štyroch hlavných termináloch aj spoločnosť MÁV-HÉV, prevádzkujúca prímestské vlaky v hlavnom meste.



Podľa meteorológov na viacerých miestach krajiny stúpne teplota nad 40 stupňov Celzia.