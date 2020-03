V Maďarsku platí čiastočný zákaz vychádzania, potrvá do 11. apríla

Budapešť 28. marca (TASR) - V zmysle nariadenia maďarskej vlády začal v sobotu 28. marca od 00.00 h platiť čiastočný zákaz vychádzania, ktorý potrvá do 11. apríla. V tomto období môžu obyvatelia opustiť svoje domovy iba v odôvodnených prípadoch, akými sú výkon práce či zabezpečenie základných potrieb.



Nariadenie, ktorého cieľom je brániť šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, zverejnili v piatok v štátnom vestníku.



Obchody s potravinami, lekárne, tržnice a drogérie zostávajú otvorené. Osoby vo veku nad 65 rokov majú vyhradený čas pre nákup v čase od 09.00 h do 12.00 h.



Popri chodení do práce či nakupovaní je vonku možné aj naďalej športovať, venčiť psa, avšak medzi osobami treba udržiavať vzdialenosť 1,5 metra.



Dodržiavanie vládneho nariadenia kontroluje polícia, pričom tá nebude preverovať potvrdenie od zamestnávateľa.