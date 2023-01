V Maďarsku pochovali zavraždeného policajta

Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarského policajta Pétera Baumanna (29), ktorého pri zásahu v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda) 12. januára bodol do oblasti srdca násilník, vo štvrtok popoludní pochovali v Mátészalke v Sabolčsko-satmársko-berežskej stolici, informuje budapeštiansky spravodajca TASR, ktorý čerpal z webovej stránky komerčnej televízie Hír TV.



Do rodného mesta zavraždeného pricestovali policajnými autobusmi a autami všetci kolegovia zavraždeného – príslušníci Budapeštianskeho veliteľstva polície (BRFK), ktorým to služobné povinnosti dovolili. Policajti to oznámili na Facebooku.



Útočník 12. januára vnikol do bytu 80-ročnej dôchodkyne s amputovanými nohami. Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch zasahujúcich policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele postrelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)