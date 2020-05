V Maďarsku podľahlo ochoreniu COVID-19 ďalších 11 starších pacientov

Budapešť 18. mája (TASR) - V Maďarsku v uplynulých 24 hodinách podľahlo ochoreniu COVID-19 ďalších 11 starších pacientov trpiacich chronickými chorobami, pričom počet nakazených novým druhom koronavírusu stúpol na 3535. Uviedol to v pondelok krízový štáb na svojej stránke koronavirus.gov.hu.



V Budapešti od polnoci zrušili obmedzenie pohybu osôb a mimo hlavného mesta už môžu otvoriť hotely. Počet obetí koronavírusu stúpol na 462. Aktívnych nakazených evidujú 1673, z nich 568 je hospitalizovaných. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 46 pacientov.



V hlavnom meste a v Peštianskej župe od pondelka zrušili obmedzenie pohybu osôb, stále však platí povinnosť poldruhametrových odstupov medzi ľuďmi a nosenie rúšok v obchodoch a vo vozidlách hromadnej dopravy.



Pre seniorov naďalej platí vymedzený čas nákupu v potravinových obchodoch, drogériách a lekárňach, a to od 09.00 do 12.00 h



Mimo Budapešti bolo obmedzenie pohybu osôb z dôvodu menšej koncentrácie nákazy zrušené už skôr. V hlavnom meste je už možné navštevovať terasy a záhrady reštauračných zariadení a mimo Budapešti aj vnútorné priestory. Hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia môžu už prijímať návštevníkov mimo hlavného mesta a Peštianskej župy.



Aj ďalšie etapy uvoľňovania obmedzení budú aplikované najskôr mimo hlavného mesta a s dvojtýždňovým oneskorením i v Budapešti a Peštianskej župe.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach