Maďarsko buduje najväčšie európske železničné prekladisko

Budapešť 12. novembra (TASR) - Pri maďarsko-ukrajinských hraniciach pokračuje výstavba železničného prekladiska East West Gate (EWG). Intermodálny terminál pri obci Fényeslitke v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe na rozlohe 85 hektárov má podľa spravodajského servera portfolio.hu. zohrať kľúčovú úlohu v preprave tovaru medzi Áziou a Európou a má otvoriť nové možnosti exportu maďarského tovaru smerujúceho na východ.



Ide o súkromnú investíciu vo výške 30 miliárd forintov (82,2 milióna eur). Prekladisko zo širokorozchodnej na štandardnú železničnú trať začali stavať v januári tohto roka a v prvom štvrťroku roka 2022 by ju mali uviesť do prevádzky.



Terminál bude mať kapacitu jeden milión kusov kontajnerov ročne, pričom z hľadiska kapacity i veľkosti bude najväčším nákladným železničným uzlom v Európe. Projekt budujú v súlade so železničnou a klimatickou stratégiou Európskej únie, realizujú ho takzvanou zelenou technológiou. Energiu zabezpečia okrem iného z vlastného solárneho parku a na území terminálu budú pracovať výhradne elektricky poháňané vozidlá.



Európske prvenstvo medzi železničnými terminálmi bude mať EWG aj vďaka vybudovaniu privátnej mobilnej siete 5G v spolupráci maďarského operátora Vodafon spolu s čínskou spoločnosťou Huawei.



Podľa servera trans.info.hu tento terminál 21. storočia využije 5G sieť na vnútornú komunikáciu i na prevádzkovanie technologických zariadení vrátane automatickej obsluhy žeriavov.



(1 EUR = 364,8 HUF)











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)