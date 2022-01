V Maďarsku pokračuje školský rok, nezaočkovaných je 1 % učiteľov

Budapešť 3. januára (TASR) - Po zimných prázdninách, ktoré sa začali 22. decembra 2021, začalo sa v pondelok vyučovanie na všetkých školách v Maďarsku. Informoval o tom spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na rezort ľudských zdrojov (EMMI), podľa ktorého je vo verejnom školstve proti ochoreniu COVID-19 nezaočkované len jedno percento učiteľov.



Zo 78.000 pedagógov tri percentá nie sú zaočkované na základe lekárskeho odporučenia a jedno percento pedagógov má ministerskú výnimku. Pritom jedno percento učiteľov nenastúpilo do práce pre chorobu.



Chýbajúce jedno percento nezaočkovaných pedagógov sa do škôl vráti ihneď po tom, ako sa dá zaočkovať, zdôraznil rezort ľudských zdrojov.



Učitelia štátnych škôl v Maďarsku sa mali do vlaňajšieho 15. decembra povinne zaočkovať proti covidu, v opačnom prípade ich poslali na neplatené voľno.



V uplynulých troch dňoch potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 5865 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 248 pacientov, kým v rovnakom období pred týždňom pribudlo 7989 infikovaných a 436 úmrtí.



Bilanciou koronavírusovej pandémie je doposiaľ 1.262.280 potvrdených prípadov infekcie a 39.434 úmrtí s covidom. Zaočkovaných proti covidu je vyše 6,2 milióna ľudí, dve dávky vakcíny dostalo takmer šesť miliónov osôb a tri dávky necelých 3,2 milióna z nich.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)