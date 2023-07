V Maďarsku pre horúčavy platí zvláštny režim pomoci bezdomovcom

Budapešť 10. júla (TASR) - V Maďarsku vydali s platnosťou od pondelka 08.00 h do stredy 21.00 h varovanie pred horúčavami. V čase platnosti tzv. červeného kódu musia všetky sociálne zariadenia prijať bezdomovcov a ľudí v núdzi. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za politiku starostlivosti Attila Fülöp na tlačovej konferencii pripomenul, že na základe predpovede Maďarskej meteorologickej služby (OMSZ) sa v najbližších dňoch očakávajú extrémne horúčavy. Úrad hlavného lekára Maďarska preto vydal výstrahu druhého stupňa pred horúčavami.



"Každý sociálny ústav musí otvoriť svoje brány, ak krajský dispečing dostane informáciu o človeku, ktorý má na ulici problémy alebo si nevie pomôcť," povedal Fülöp a zdôraznil, že do tejto práce je zapojený nielen systém starostlivosti o bezdomovcov, ale celý systém sociálnej starostlivosti.



Teploty v Maďarsku sa v prvých dňoch týždňa môžu vyšplhať podľa meteorológov až do výšky 36 až 37 stupňov Celzia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)