V Maďarsku predĺžili najvyššie varovanie pred horúčavami

Na snímke Sara Gombosová ochladzuje psíkov vo fontáne počas horúceho dňa v centre maďarskej Budapešti 23. júna 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť 24. júna (TASR) - Maďarské ministerstvo ľudských zdrojov predĺžilo najvyššie varovanie pred horúčavami – tzv. červený kód - až do piatku do 20.00 h, informoval vo štvrtok spravodajský server origo.hu.Podľa predpovede Celoštátnej meteorologickej služby (OMSZ) totiž prekročí priemerná denná teplota 27 stupňov Celzia aj vo štvrtok a v piatok. Varovanie bolo vydané v pondelok od 08.00 h a pôvodne malo platiť len do štvrtkového rána 08.00 h.V čase platnosti červeného kódu, ktorý je v súvislosti s počasím špeciálnym varovaním zameraným na ochranu ľudského života v kritických podmienkach, sú všetky inštitúcie v sociálnom sektore povinné prijať bezdomovcov, a to nezávisle od toho, komu sú určené nimi poskytované služby. Tento druh varovania schválil v rámci zákona o sociálnom riadení a sociálnej starostlivosti maďarský parlament v roku 1993.Ministerstvo ľudských zdrojov občanov vyzvalo, aby v prípade, že uvidia človeka v núdzi, okamžite volali regionálny dispečing, ktorého úlohou je bezodkladne konať.V stredu popoludní namerali v obci Dombegyháza v Békešskej župe aj v obci Berettyóújfalu v Hajducko-bihárskej župe až 37,8 stupňa Celzia, čo je nový denný celoštátny teplotný rekord (pre 23. jún), uviedol spravodajský server hirklikk.hu s odvolaním sa na správu OMSZ. Predošlý rekord pre 23. jún, a to 37,7 stupňa Celzia, namerali v roku 2002 v západomaďarskom Šoprone.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)