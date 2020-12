V Maďarsku predĺžili zákaz vychádzania do 11. januára, oznámil Orbán

Budapešť 7. decembra (TASR) - V súčasnosti platné prísne epidemiologické opatrenia v Maďarsku, vrátane nočného zákazu vychádzania, budú predĺžené najmenej do 11. januára. Oznámil to v pondelok na Facebooku predseda vlády Viktor Orbán, podľa ktorého sa však o obmedzeniach počas vianočných sviatkov rozhodne 21. decembra.



Premiér pripomenul, že od vyhlásenia zákazu vychádzania v čase od 20.00 do 05.00 h prešiel mesiac, pričom epidémia nového druhu koronavírusu nepoľavuje nielen v Maďarsku, ale ani v celej Európe. Dodal, že pred dvoma týždňami sa začalo v krajine celoplošné rezortné testovanie, a že Maďarsko teraz patrí medzi krajiny s najvyšším počtom testov.



"O tom, či Štedrý večer budeme môcť udeliť výnimku, sa rozhodne 21. decembra. Isté však je, že na Silvestra výnimka nebude, silvestrovské podujatia a pouličné zábavy nebude možné uskutočniť," zdôraznil Orbán.



Za uplynulých 24 hodín potvrdili testy v Maďarsku 3870 prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 116 zväčša starších chronicky chorých pacientov. Aktuálne je infikovaných 173.881 osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)