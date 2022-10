V Maďarsku prevádzač s migrantmi narazil do policajného auta

Budapešť 28. októbra (TASR) - Mikrobus so 16 migrantmi narazil v piatok nadránom v západomaďarskom meste Szombathely do policajného auta. Pri nehode sa nikto nezranil, uviedol server 24.hu s odvolaním sa na správu polície Vašskej župy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vozidlo s francúzskym evidenčným číslom, ktoré riadil občan Tunisu, zastavovala policajná hliadka. Auto z doposiaľ neznámych príčin vybehlo na chodník, potom sa vrátilo na cestu, kde narazilo do policajného auta.



Z mikrobusu vodič i viacerí migranti ušli a policajti ich zadržali v okolitých uliciach.



Cudzinci bez platných dokladov hliadke povedali, že pochádzajú z Maroka a z Tuniska. Polícia ich odviedla k dočasným hraničným zábranám.



Vodiča mikrobusu zadržali a začali ho stíhať pre podozrenie z prevádzačstva a ďalších trestných činov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)