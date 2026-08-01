< sekcia Zahraničie
V Maďarsku preverujú presťahovanie Rómov zo slovenskej osady
Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí.
Autor TASR
Budapešť 1. augusta (TASR) - Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Szalonna v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Rezort to uviedol v sobotu pre server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Szalonna berie vážne ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zároveň spresnilo, že chce objasniť, kto sťahovanie organizoval a financoval, aké zmluvy o nehnuteľnostiach a úveroch boli uzatvorené a tiež vyšetruje, či došlo k nátlaku, zneužívaniu zraniteľného postavenia, finančnému podvodu alebo inému porušeniu zákona.
Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb.
Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti (MČ) Košice - Nad jazerom. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky MČ a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu.
Starostka reagovala, že trestné oznámenie je právom každého občana. Zároveň zdôraznila, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová zároveň dodala, že ide o výsledok dlhodobej práce zameranej na zamestnávanie a osamostatnenie sa obyvateľov.
S búraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa siedmich rodín z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Szalonna berie vážne ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zároveň spresnilo, že chce objasniť, kto sťahovanie organizoval a financoval, aké zmluvy o nehnuteľnostiach a úveroch boli uzatvorené a tiež vyšetruje, či došlo k nátlaku, zneužívaniu zraniteľného postavenia, finančnému podvodu alebo inému porušeniu zákona.
Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb.
Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti (MČ) Košice - Nad jazerom. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky MČ a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu.
Starostka reagovala, že trestné oznámenie je právom každého občana. Zároveň zdôraznila, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová zároveň dodala, že ide o výsledok dlhodobej práce zameranej na zamestnávanie a osamostatnenie sa obyvateľov.
S búraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa siedmich rodín z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)