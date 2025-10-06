< sekcia Zahraničie
V Maďarsku protestovali sociálni pracovníci deravými topánkami
Reagujú na skutočnosť, že sa v rozpočte neobjavili prostriedky sľúbené vládou na zvýšenie miezd v tomto sektore.
Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Dve stovky pracovníkov sociálnej sféry v Maďarsku demonštrovali v pondelok popoludní pred úradom vlády. Na protest proti nízkym mzdám umiestnili pred budovu množstvo deravých topánok symbolizujúcich chudobu. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Protest zorganizoval Maďarský odborový zväz zamestnancov verejnej správy a verejnej služby (MKKSZ). Reaguje na skutočnosť, že v rozpočte na rok 2026 sa neobjavili prostriedky sľúbené vládou na zvýšenie miezd v tomto sektore.
Kabinet tvrdí, že priemerná mzda v sektore sociálnej sféry je vyššia, ako to uvádza odborový zväz. Odborári tvrdia, že priemerná čistá mzda sociálnych pracovníkov dosahuje 297.000 forintov (764 eur) mesačne.
Podľa mzdovej tabuľky z roku 2025 je v súčasnosti na dosiahnutie čistej mzdy 300.000 forintov (771 eur) bez benefitov potrebný vysokoškolský titul a najmenej 15 rokov praxe.
Podľa súčasnej mzdovej tabuľky tí, ktorí nezískali titul, ale majú kvalifikáciu opatrovateľa seniorov, nebudú mať ani na konci kariéry čistý plat 300.000 forintov.
V sociálnom sektore v Maďarsku dnes pracuje približne 90.000 ľudí, a to vrátane tých, ktorí pracujú so seniormi, so zdravotne postihnutými, ako rodinní pomocníci, či v oblasti ochrany detí a starostlivosti o bezdomovcov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
