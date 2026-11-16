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V Maďarsku rokovali o náleze miliardovej hotovosti v kauze exministra
Predseda vlády v prejave vyhlásil, že Seszták bol iba súčasťou celého systému.
Autor TASR
Budapešť 16. novembra (TASR) – Nález viac ako 6,5 miliardy forintov v hotovosti, ktoré vyšetrovatelia Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) objavili minulý týždeň zakopané v lesoch a ukryté v skladoch v rámci korupčnej kauzy bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, bol témou rozpravy v pondelok pred programom mimoriadnej schôdze maďarského parlamentu. Plenárne rokovanie sa vysielalo v priamom prenose, okrem iných kanálov aj na oficiálnej stránke premiéra Pétera Magyara na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda vlády v prejave vyhlásil, že Seszták bol iba súčasťou celého systému. Poukázal na to, že ak jediný človek dokázal ukryť takúto sumu, vynára sa otázka, koľko miliárd zmizlo počas 16 rokov vládnutia predchádzajúceho režimu premiéra Viktora Orbána.
Magyar dal zaistenú hotovosť do priameho kontrastu so zanedbaným stavom verejných služieb, pričom pripomenul plesnivé a zničené steny v detskom domove v Miškovci. „Nie je možné nemyslieť na to. Utrpenie koľkých ľudí sa dalo zmierniť z teraz nájdených 6,5 miliardy forintov a z ostatných ukradnutých stoviek a tisícok miliárd,“ položil otázku premiér.
Súčasnú situáciu označil za poslednú šancu pre poslancov bývalých vládnych strán Fidesz a KDNP, aby sa verejne ospravedlnili a vrátili svoje mandáty, pričom vo svojej záverečnej replike dodal, že spoločný politický príbeh týchto dvoch strán sa týmto škandálom definitívne skončil.
Predseda poslaneckého klubu kresťanských demokratov (KDNP) Bence Rétvári v reakcii prirovnal predsedu vlády k Edvardovi Benešovi za uplatňovanie princípu kolektívnej viny voči celej politickej komunite a poukázal na údajné rozpory medzi vyjadreniami premiéra a vyšetrovacieho úradu NVVH.
Šéf poslancov strany Fidesz János Bóka výzvy na hromadné odstúpenie odmietol s tým, že ich frakcia v zákonodarnom zbore zostáva.
Bóka už cez víkend spolu s Rétvárim vyzvali Sesztáka na zloženie mandátu. V pléne obvinil súčasnú vládu zo zastrašovania a prirovnal jej postupy k praktikám komunistickej štátnej bezpečnosti ÁVH.
Predseda opozičného hnutia Mi Hazánk László Toroczkai sa Magyara spýtal, koľko peňazí z kauzy okolo štátneho autobusového dopravcu Volánbusz a Sesztáka skončilo v minulosti u neho samotného a podčiarkol, že terajší premiér nesie za vzniknutú situáciu spoluzodpovednosť. Magyar totiž v tom čase pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti Volánbusz. Túto funkciu zastával v roku 2023 ešte predtým, ako sa rozišiel s vládnou stranou Fidesz.
Predsedníčka maďarského Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) Anna Ungerová v nedeľu v rozhovore pre komerčnú televíznu stanicu RTL odmietla povedať, ako vyšetrovatelia našli ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur) v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka.
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony tak v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a v Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Ungerová v rozhovore potvrdila, že vyšetrovatelia vedeli, kde peniaze hľadať. Na otázku, či konali na základe niekoho výpovede, napríklad v rámci dohody o vine a treste, šéfka NVVH odpovedala, že prezradenie akejkoľvek takejto informácie by mohlo ohroziť výsledok prebiehajúceho vyšetrovania.
O zvolanie trojdňovej mimoriadnej schôdze požiadal 11. novembra v mene vlády jej podpredseda a minister riadiaci Úrad vlády Bálint Ruff. Cieľom kabinetu je urýchliť legislatívny proces pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predseda vlády v prejave vyhlásil, že Seszták bol iba súčasťou celého systému. Poukázal na to, že ak jediný človek dokázal ukryť takúto sumu, vynára sa otázka, koľko miliárd zmizlo počas 16 rokov vládnutia predchádzajúceho režimu premiéra Viktora Orbána.
Magyar dal zaistenú hotovosť do priameho kontrastu so zanedbaným stavom verejných služieb, pričom pripomenul plesnivé a zničené steny v detskom domove v Miškovci. „Nie je možné nemyslieť na to. Utrpenie koľkých ľudí sa dalo zmierniť z teraz nájdených 6,5 miliardy forintov a z ostatných ukradnutých stoviek a tisícok miliárd,“ položil otázku premiér.
Súčasnú situáciu označil za poslednú šancu pre poslancov bývalých vládnych strán Fidesz a KDNP, aby sa verejne ospravedlnili a vrátili svoje mandáty, pričom vo svojej záverečnej replike dodal, že spoločný politický príbeh týchto dvoch strán sa týmto škandálom definitívne skončil.
Predseda poslaneckého klubu kresťanských demokratov (KDNP) Bence Rétvári v reakcii prirovnal predsedu vlády k Edvardovi Benešovi za uplatňovanie princípu kolektívnej viny voči celej politickej komunite a poukázal na údajné rozpory medzi vyjadreniami premiéra a vyšetrovacieho úradu NVVH.
Šéf poslancov strany Fidesz János Bóka výzvy na hromadné odstúpenie odmietol s tým, že ich frakcia v zákonodarnom zbore zostáva.
Bóka už cez víkend spolu s Rétvárim vyzvali Sesztáka na zloženie mandátu. V pléne obvinil súčasnú vládu zo zastrašovania a prirovnal jej postupy k praktikám komunistickej štátnej bezpečnosti ÁVH.
Predseda opozičného hnutia Mi Hazánk László Toroczkai sa Magyara spýtal, koľko peňazí z kauzy okolo štátneho autobusového dopravcu Volánbusz a Sesztáka skončilo v minulosti u neho samotného a podčiarkol, že terajší premiér nesie za vzniknutú situáciu spoluzodpovednosť. Magyar totiž v tom čase pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti Volánbusz. Túto funkciu zastával v roku 2023 ešte predtým, ako sa rozišiel s vládnou stranou Fidesz.
Predsedníčka maďarského Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) Anna Ungerová v nedeľu v rozhovore pre komerčnú televíznu stanicu RTL odmietla povedať, ako vyšetrovatelia našli ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur) v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka.
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony tak v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a v Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Ungerová v rozhovore potvrdila, že vyšetrovatelia vedeli, kde peniaze hľadať. Na otázku, či konali na základe niekoho výpovede, napríklad v rámci dohody o vine a treste, šéfka NVVH odpovedala, že prezradenie akejkoľvek takejto informácie by mohlo ohroziť výsledok prebiehajúceho vyšetrovania.
O zvolanie trojdňovej mimoriadnej schôdze požiadal 11. novembra v mene vlády jej podpredseda a minister riadiaci Úrad vlády Bálint Ruff. Cieľom kabinetu je urýchliť legislatívny proces pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)