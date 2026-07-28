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V Maďarsku rozhodne o zriadení úradu na vymáhanie verejného majetku

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Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku.

Autor TASR
Budapešť 28. júla (TASR) – Maďarský parlament v utorok v rámci mimoriadnej schôdze rozhodne o legislatívnom návrhu na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku (NVVH). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Premiér Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby „verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov“, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Magyar pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu.

Poslanci Národného zhromaždenia budú hlasovať aj o novelách zákonov potrebných na čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie, budú sa zaoberať reguláciou kryptomien, problematikou verejnej dopravy a opatreniami na riadenie rizík v poľnohospodárstve spôsobených extrémnym počasím.
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