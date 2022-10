V Maďarsku sa do štrajku zapojilo vyše 13.000 pedagógov

Budapešť 5. októbra (TASR) - Do štrajku pedagógov v Maďarsku sa v stredu zapojilo 13.000 až 14.000 učiteľov, čo naznačuje podobnú účasť, ako pri štrajku v marci tohto roka. Podľa servera Index.hu to uviedla predsedníčka Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Anna Komjáthyová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predsedníčka PDSZ dodala, že do štrajku sa tak zapojili pedagógovia z vyše 200 škôl. V rámci série štrajkov odborári vyhlásili prerušenie práce na 14. októbra, keď bude výročie sformulovania prvých štrajkových požiadaviek. Komjáthyová zároveň konštatovala, že ich požiadavky vláda dodnes neakceptovala.



"Vláda s odborármi pedagógov už vôbec nerokuje. Ministerstvo vnútra (pod ktoré verejné vzdelávanie patrí – pozn. red) chce pokračovať v rokovaniach až po tom, čo prídu peniaze z Európskej únie," spresnila predsedníčka PDSZ, ktorá vyzvala na pokračovanie štrajkov aj napriek tomu, že učitelia v zmysle platného zákona majú zároveň aj vyučovať.



Na viacerých miestach Maďarska začali v stredu ráno pedagógovia protestovať proti podľa nich neudržateľnej situácii vo vzdelávaní a požadovali zvýšenie platov. Demonštrácie zorganizoval PDSZ a do protestov sa aktívne zapojilo aj niekoľko ľavicových strán.



Do výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov, pričom Odborový zväz pedagógov (PSZ) pôvodne avizoval dvojnásobný počet. Mnoho učiteľov však bolo údajne zastrašovaných a viacerí sa nakazili novým druhom koronavírusu.



Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpili 16. marca učitelia stoviek škôl. Prácu prerušilo 30 percent učiteľov, ministerstvo ľudských zdrojov však tvrdilo, že štrajkujúcich pedagógov nebolo viac než 13 percent.



Prezidentka Katalin Nováková 31. mája podpísala novelu zákona, ktorá obmedzuje právo učiteľov na štrajk. Urobila to aj napriek tomu, že dva najväčšie učiteľské odborové zväzy žiadali, aby novelu dala posúdiť ústavnému súdu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)