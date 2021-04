V Maďarsku sa koná medzinárodné vojenské cvičenie zvláštnych operácií

Budapešť 20. apríla (TASR) - V Maďarsku sa začalo medzinárodné vojenské cvičenie "Black Swan 2021", oznámil v utorok na tlačovej konferencii vo vojenskom prístave v Budapešti pozorovateľ špeciálnych operácií veliteľstva maďarských ozbrojených síl Tamás Sándor.



Podľa agentúry MTI Sándor povedal, že jedným z cieľov tohto cvičenia je dosiahnuť základnú operačnú schopnosť medzinárodného regionálneho veliteľstva zvláštnych operácií, ktoré bude zriadené v Szolnoku a ktoré bude pod maďarským velením.



Do cvičenia sa zapojí plnením úloh takmer 800 vojakov partnerských krajín, ktorými sú Rakúsko, Chorvátsko, Slovensko a Slovinsko. Do cvičenia, ktoré sa bude konať na územiach Maďarska, Slovenska a Chorvátska, sa zapoja aj dve sponzorské krajiny - Nemecko a Spojené štáty.



V rámci cvičenia pošle Maďarsko do Chorvátska vojenských potápačov na podporu tamojších operačných schopností, ktoré tiež budú koordinované zo Szolnoku. Po budapeštianskom úseku Dunaja sa budú plaviť v nadchádzajúcich dňoch americké ozbrojené plavidlá, ktorých posádky budú precvičovať spolu s maďarskými vojakmi vojenské úlohy na úseku medzi obcou Ercsi a Szentenderským ostrovom.



Cvičenie, ktorého trvanie bližšie nespresnili, bude prebiehať podľa pôvodných plánov, avšak pri dodržiavaní opatrení súvisiacich s koronavírusovou pandémiou.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)