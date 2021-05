V Maďarsku sa končí sa povinnosť nosenia rúšok vonku

Budapešť 23. mája (TASR) - Počet osôb zaočkovaných proti novému druhu koronavírusu v Maďarsku v sobotu prekročil päť miliónov, preto operačný štáb rozhodol, že od nedele už nie je povinné nosiť rúška na vonkajších priestranstvách a končí sa aj zákaz nočného vychádzania. Oznámil to na Facebooku v sobotu večer predseda vlády Viktor Orbán.



Premiér sa poďakoval všetkým, ktorí realizujú očkovanie, ale aj tým, ktorí sa nechali zaočkovať. Orbán súčasne nezaočkovaných vyzval, aby tak urobili "v záujme zachovania výsledkov".



V zmysle rozhodnutia operačného štábu už nie je obmedzený otvárací čas obchodov a reštauračných zariadení a je možné športovať na verejných priestranstvách.



Opäť je možné usporiadať rodinné oslavy s účasťou 50 osôb a svadby s účasťou 200 osôb. Takéto podujatia v hoteloch a reštauráciách budú musieť byť oddelené od ostatných hostí. Na verejných priestranstvách sa môže zhromaždiť až 500 ľudí.



Hudobné a tanečné podujatia môžu navštevovať iba osoby s očkovacím preukazom, prípadne s preukazom o prekonaní ochorenia COVID-19. Zaočkované deti vo veku od 16 do 18 rokov môžu ísť do kina či reštaurácie bez sprievodu rodičov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)