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V Maďarsku sa objavil prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky
Nedávno sa objavili správy o tom, že západonílsky vírus sa už vyskytol vo Vojvodine, no v Maďarsku dovtedy tento rok žiadne domáce infekcie nehlásili.
Autor TASR
Budapešť 31. augusta (TASR) - V Maďarsku v 33. kalendárnom týždni (od 10. 8.) zaznamenali prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky. S odvolaním sa na pondelňajšiu správu servera hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Laboratórne testy Národného centra pre verejné zdravie a farmáciu (NNGYK) potvrdili ochorenie. Na základe epidemiologického vyšetrovania dotyčná osoba pred ochorením necestovala do zahraničia, preto sa prípad považuje za autochtónny (miestneho pôvodu).
Nedávno sa objavili správy o tom, že západonílsky vírus sa už vyskytol vo Vojvodine, no v Maďarsku dovtedy tento rok žiadne domáce infekcie nehlásili.
Prvé prípady západonílskej horúčky v rámci prebiehajúcej vlny nákaz boli v Maďarsku výraznejšie zaznamenané v lete 2024, keď ochoreli najmä starší ľudia v Hajducko-bihárskej a Čongrádsko-čanádskej župe, ako aj v Budapešti.
Prirodzený cyklus západonílskeho vírusu prebieha predovšetkým medzi vtákmi a bežným komárom rodu Culex. Ľudia a kone sú považovaní za konečných (náhodných) hostiteľov, čo znamená, že sa síce môžu nakaziť, ale vírus spravidla ďalej neprenášajú. Keďže priebeh infekcie je často asymptomatický (bezpríznakový), nie je nezvyčajné, ak človek nákazu vôbec nepostrehne, pripomína hvg.hu.
Laboratórne testy Národného centra pre verejné zdravie a farmáciu (NNGYK) potvrdili ochorenie. Na základe epidemiologického vyšetrovania dotyčná osoba pred ochorením necestovala do zahraničia, preto sa prípad považuje za autochtónny (miestneho pôvodu).
Nedávno sa objavili správy o tom, že západonílsky vírus sa už vyskytol vo Vojvodine, no v Maďarsku dovtedy tento rok žiadne domáce infekcie nehlásili.
Prvé prípady západonílskej horúčky v rámci prebiehajúcej vlny nákaz boli v Maďarsku výraznejšie zaznamenané v lete 2024, keď ochoreli najmä starší ľudia v Hajducko-bihárskej a Čongrádsko-čanádskej župe, ako aj v Budapešti.
Prirodzený cyklus západonílskeho vírusu prebieha predovšetkým medzi vtákmi a bežným komárom rodu Culex. Ľudia a kone sú považovaní za konečných (náhodných) hostiteľov, čo znamená, že sa síce môžu nakaziť, ale vírus spravidla ďalej neprenášajú. Keďže priebeh infekcie je často asymptomatický (bezpríznakový), nie je nezvyčajné, ak človek nákazu vôbec nepostrehne, pripomína hvg.hu.