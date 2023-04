V Maďarsku sa objavili bilbordy vyzývajúce na odchod ruských vojsk

Budapešť 11. apríla (TASR) - V Maďarsku sa v uplynulých dňoch objavili bilbordy a plagáty vyzývajúce na stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny s nápisom "Rusi domov!". Uviedol to v utorok server telex.hu, podľa ktorého tieto reklamné pútače inštalovali v mestách Gyula, Eger a Miškovec, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pútače, na ktorých je tiež uvedené, že na Ukrajine môže byť iba vtedy mier, ak sa ruská okupačná armáda stiahne, objednala facebooková skupina Nyugati Pályán, pričom projekt podporilo Veľvyslanectvo USA v Budapešti.



Cieľom uvedenej skupiny je osloviť tých, ktorých zaujíma súčasnosť a budúcnosť Maďarska a to, kam smeruje a akou cestou sa uberá. "Veríme, že Maďarsko patrí Západu a v budúcnosti by malo pokračovať v západnom smerovaní. Poskytujeme k tomu argumenty a chceme presvedčiť čo najviac Maďarov," píše sa na účte Nyugati Pályán.



Server pripomína, že poslanci strán maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP schválili koncom marca v parlamente takzvanú mierovú rezolúciu, ktorá okrem odsúdenia vojenskej agresie Ruska odsudzuje aj sankcie EÚ, za ktoré však v Bruseli hlasoval aj maďarský premiér Viktor Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)