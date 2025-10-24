< sekcia Zahraničie
V Maďarsku sa rozchádzajú názory na zhromaždenia

Budapešť 24. októbra (TASR) - Názory pozorovateľov aj médií sa rozchádzajú v hodnotení masových zhromaždení maďarských provládnych a opozičných priaznivcov pri príležitosti štvrtkového štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie v roku 1956. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Vládna strana Fidesz si sviatok pripomenula dôstojným a inšpirujúcim zhromaždením, ktoré prebehlo bez incidentov, pričom Pochod mieru opäť mobilizoval obrovské davy priaznivcov Fideszu. Podľa servera mandiner.hu to povedal riaditeľ inštitútu Nézőpont Ágoston Mráz. „Sviatok dodal vláde sebavedomie,“ konštatoval politológ.
Orbán vo svojom prejave nielen zdôraznil význam štátneho sviatku, ale načrtol aj to, že v budúcoročných parlamentných voľbách budú voliči rozhodovať medzi mierom a vojnou. Podľa Ágostona Mráza je toto posolstvo obzvlášť relevantné vzhľadom na aktuálny vývoj rusko-ukrajinskej vojny.
Magyar podľa Mráza nedal priaznivcom strany TISZA to, čo očakávali. Hoci opäť sľúbil, že pôjde na turné po krajine a že voľby vyhrá, nepovedal, ako to chce urobiť. Nehovoril o tom, ako sa chce pripraviť na vládnutie a vyhol sa citlivým témam posledných týždňov - otázke zvyšovania daní či zdaňovania dôchodkov. Jeho dlhý prejav sa „rozpadol“ a líder strany TISZA pôsobil unavene, poznamenal politológ.
Podľa analýzy servera telex.hu sa zdá, že Magyar a jeho strana TISZA sviatok 23. októbra vyhrali. Vojna čísel bude určite pokračovať aj v najbližších dňoch a médiá Fideszu budú určite trvať na tom, že na podujatí vládnucej strany bolo viac ľudí. Ale už teraz je zrejmé, že podujatie strany TISZA bolo profesionálnejšie a uvoľnenejšie. Magyarov prejav charakterizovala podľa autora analýzy Zsolta Sarkadiho „nevídaná sebadôvera“. Svedčí o tom podľa neho vyhlásenie v závere, že aj „vystrašená vláda“ už vie, že „nadchádzajúce voľby vyhrá Maďarsko s ľudskou tvárou a strana TISZA“. Podľa Magyara toto víťazstvo bude výrazné.
Server telex.hu zdôraznil, že Orbán vo štvrtok predniesol jeden z najzdržanlivejších prejavov za uplynulých 15 rokov. Žiadal svojich priaznivcov, aby sa pustili do diskusií s „oklamanými dušami,“ teda s Maďarmi, ktorí majú iný politický názor, vrátane podporovateľov strany TISZA. Od Orbána je to novinka, pretože zhruba dve desaťročia, kým Fidesz viedol v prieskumoch verejnej mienky, mu stačilo oslovovať iba vlastný tábor priaznivcov. Teraz musí aj on čeliť skutočnosti, že túto sebavedomú pozíciu už stratil, píše server.
V nasledujúcich piatich mesiacoch pred parlamentnými voľbami 2026 bude potrebné hovoriť s „oklamanými dušami“. „Nehovorím o ich vodcoch, oni tam (v Bruseli) majú svojich nadriadených. Ale sú takí, ktorí veria, že stoja za dobrou vecou. Musíme im povedať, že Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho agenti neprinášajú Maďarsku rozvoj, ale vojnu. Či už o tom vedia alebo nie, tí, ktorí žiadajú zmenu vlády, podporujú vojnu,“ povedal vo štvrtok Orbán. Podľa neho by zmena vlády ohrozila daňový systém, nízke ceny energií domácností a politiku podpory rodín.
Magyar vo štvrtok vyhlásil, že Orbán sa nateraz stal „najvernejším spojencom Kremľa“. Podotkol, že „štátostrana“, ktorá bola rozpustená pri zmene režimu v roku 1989, bola obnovená vo forme vládnej strany Fidesz. „Tak ako sa vláda pred zmenou režimu bála otázok a snažila sa umlčať ľudí, deje sa to aj teraz. Vláda si kupuje mlčanie za peniaze,“ dodal predseda TISZY.
