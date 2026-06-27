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V Maďarsku sa skončilo doterajšie vedenie verejnoprávnych médií
Za návrh vládnej strany Tisza v utorok hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal.
Autor TASR
Budapešť 27. júna (TASR) - V sobotu sa skončilo funkčné obdobie doterajších vedúcich pracovníkov maďarských verejnoprávnych médií, pretože v piatok bola v Úradnom vestníku zverejnená novela zákona o médiách schválená v utorok 23. júna. TASR o tom píše podľa agentúry MTI.
Novela zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii sa týka predsedu Mediálnej rady Andrasa Koltaya a jej ďalších členov, riaditeľky neziskovej organizácie Duna Media Services Anity Altorjaiovej a generálneho riaditeľa Fondu podpory mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) Daniela Pappa.
V súlade s novelou stály parlamentný výbor pre mediálne záležitosti s ministerskou komisárkou zodpovednou za verejnoprávne médiá Judit Groszovej bezodkladne zabezpečí potrebné postupy pre menovanie ich nástupcov. Groszová bude dovtedy dohliadať na dočasné vedenie verejnoprávnych médií.
Za návrh vládnej strany Tisza v utorok hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI.
Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr po prijatí novely uviedol, že cieľom sú slobodné a nezávislé médiá, ktoré slúžia verejnému záujmu, poskytujú presné informácie a sú spoľahlivou a apolitickou inštitúciou a neslúžia aktuálnej vláde.
Premiér Péter Magyar na Facebooku napísal, že „po niekoľkých desaťročiach budú v Maďarsku opäť slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá“. Dodal, že nová legislatíva úplne zmení fungovanie a dohľad nad médiami verejnej služby „a, samozrejme, aj mieru ich slobody“.
Novela zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii sa týka predsedu Mediálnej rady Andrasa Koltaya a jej ďalších členov, riaditeľky neziskovej organizácie Duna Media Services Anity Altorjaiovej a generálneho riaditeľa Fondu podpory mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) Daniela Pappa.
V súlade s novelou stály parlamentný výbor pre mediálne záležitosti s ministerskou komisárkou zodpovednou za verejnoprávne médiá Judit Groszovej bezodkladne zabezpečí potrebné postupy pre menovanie ich nástupcov. Groszová bude dovtedy dohliadať na dočasné vedenie verejnoprávnych médií.
Za návrh vládnej strany Tisza v utorok hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI.
Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr po prijatí novely uviedol, že cieľom sú slobodné a nezávislé médiá, ktoré slúžia verejnému záujmu, poskytujú presné informácie a sú spoľahlivou a apolitickou inštitúciou a neslúžia aktuálnej vláde.
Premiér Péter Magyar na Facebooku napísal, že „po niekoľkých desaťročiach budú v Maďarsku opäť slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá“. Dodal, že nová legislatíva úplne zmení fungovanie a dohľad nad médiami verejnej služby „a, samozrejme, aj mieru ich slobody“.