V Maďarsku sa začal sa 20. pochod na pamiatku obetí holokaustu

Budapešť 5. mája (TASR) - Tisíce ľudí prišli v nedeľu v Budapešti na Pochod života (Élet menete), ktorým si Maďari pripomínajú obete holokaustu. Podľa servera ma.hu v poradí už 20. pochod sa začal odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 80. výročia holokaustu umiestnenej pred synagógou na ulici Dohány, ktorá je najväčšou synagógou v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Dav sa vydal od synagógy na pochod k Východnej železničnej stanici (Keleti pályaudvar). Na čele pochodu išla takmer stovka preživších holokaustu mikrobusmi s elektrickým pohonom.



Podľa organizátorov si účastníci pochodu pripomenú aj obete teroristického útoku v Izraeli zo 7. októbra minulého roka.



Generálny riaditeľ maďarskej železničnej spoločnosti MÁV László Mosóczi vo štvrtok na tlačovej konferencii pripomenul, že jednou z najtemnejších kapitol maďarských železníc bolo, keď na jar a v lete 1944 takmer 150 vlakov prepravilo do koncentračných táborov zhruba pol milióna maďarských občanov.



Pamätný deň holokaustu si pripomínajú v Maďarsku z iniciatívy vládnej strany FIDESZ od roku 2001. V roku 1944 v podkarpatskom Mukačeve postavili 16. apríla prvé maďarské geto. V období od 15. mája do 8. júla 1944 odvliekli z maďarského územia 437.402 židov, z nich 95 percent do nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)