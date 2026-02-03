< sekcia Zahraničie
V Maďarsku sa začala sa registrácia do jarných parlamentných volieb
Autor TASR
Budapešť 3. februára (TASR) - Strany a samosprávy národnostných menšín, ktoré chcú kandidovať ako organizácie v parlamentných voľbách 12. apríla, môžu od utorka požiadať Národnú volebnú komisiu (NVB) o registráciu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nominačné organizácie, ktoré chcú navrhnúť kandidátov alebo zostaviť kandidačné listiny do volieb, musia požiadať NVB o registráciu. Strany môžu nominovať spoločných kandidátov a spoločnú celoštátnu kandidačnú listinu, avšak registrovať sa musia samostatne ako nominačné organizácie.
Strana, ktorá bola legálne zaregistrovaná ako nominačná organizácia, môže požiadať o formulár odporúčania, zbierať odporúčania, nominovať kandidáta alebo volebnú listinu, delegovať člena do volebných komisií po legálnej registrácii svojho kandidáta alebo listiny a viesť volebnú kampaň.
Samospráva národnostných menšín môže nominovať iba národnostnú volebnú listinu, nie jednotlivých kandidátov.
Začiatkom januára prezident Tamás Sulyok určil 12. apríl ako dátum desiatych parlamentných volieb po zmene režimu v Maďarsku.
