V Maďarsku sa začala volebná diskusia s účasťou Fideszu

Budapešť 30. mája (TASR) - V maďarskej verejnoprávnej televízii M1 sa vo štvrtok večer začal priamy prenos predvolebnej diskusie lídrov maďarských kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu. Ide o prvú predvolebnú diskusiu od roku 2006 s účasťou volebného lídra strany Fidesz, ktorá je aktuálne pri moci. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Séria verejných diskusných relácií lídrov kandidátok do parlamentných volieb začatých po zmene režimu sa skončila v roku 2006 po tom, čo sa v roku 2010, 2014, 2018 a 2022 na nich odmietla zúčastniť strana Fidesz.



V prípade kandidátov na post premiéra sa síce debaty po roku 2006 uskutočnili, avšak bez Viktora Orbána. Ten diskutoval v priamom prenose naposledy v roku 2006 s Ferencom Gyurcsányom, ktorý bol vtedy členom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a ktorý následne opäť zvíťazil v parlamentných voľbách, zostavil koaličnú vládu a stal sa premiérom.



Pred budovou multifunkčného budínskeho Várkert Bazáru, odkiaľ vysiela priamy prenos televízia M1, sa podvečer zhromaždili opoziční demonštranti a priaznivci Orbánovho kritika Pétera Magyara. Ten je podpredsedom mimoparlamentnej strany TISZA, lídrom jej kandidátky do eurovolieb, a tým aj jedným z 11 účastníkov televíznej diskusie.



Lídrom kandidátky Fideszu je europoslanec Tamás Deutsch a kandidátnu listinu najsilnejšej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) vedie Gyurcsányova manželka Klára Dobrevová.











