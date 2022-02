V Maďarsku sa začala volebná kampaň parlamentných volieb 2022

Budapešť 12. februára (TASR) - V Maďarsku sa v sobotu oficiálne začalo obdobie volebnej kampane parlamentných volieb 2022, ktoré prezident János Áder vypísal na 3. apríla, informuje spravodajca TASR.



Volebná kampaň v zmysle príslušného zákona sa začína 50. deň pred voľbami a potrvá do 19.00 h v deň volieb.



Prvou významnou udalosťou kampane bude popoludňajšie vystúpenie predsedu vlády a predsedu vládnej strany Fidesz Viktora Orbána s výročným prejavom o stave krajiny pred pozvanými hosťami v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár.



Podľa internetového vydania denníka Magyar Nemzet v prejave zaznejú posolstvá kampane a premiér predstaví ciele a plány svojej vlády na ďalšie štyri roky pre prípad víťazstva vo voľbách.



Strany a ich zoskupenia majú od dnešného dňa dva týždne na to, aby pozbierali 500 podpisov potrebných ku kandidatúre na poslanca v 106 jednomandátových obvodoch krajiny. Termín zostavenia celoštátnej volebnej listiny strán je do 26. februára.



Voľby si aj po roku 2011 zachovali charakter kombinovaného systému, akým sa volilo v Maďarsku už od roku 1990. Aktuálne platí volebný zákon prijatý 23. decembra 2011. Právnu normu zásadne meniacu volebný systém presadil dvojtretinovou väčšinou blok vládnych strán Fidesz-KDNP.



Voliči v jednokolových voľbách rozhodujú o mandáte 199 poslancov. Každý volič má k dispozícii dva hlasy: jedným rozhodne o politickej strane a druhým bude voliť kandidáta jednomandátových volebných obvodov.



V jednomandátových obvodoch volia voliči 106 poslancov.



Proti bloku vládnych strán Fidesz-KDNP sa vo voľbách postaví opozičné zoskupenie nazvané V jednote za Maďarsko, ktoré tvoria strany Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum. Jeho spoločným kandidátom na post premiéra je Péter Márki-Zay.