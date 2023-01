V Maďarsku sa začali celoštátne štrajkové dni; potrvajú týždeň

Budapešť 23. januára (TASR) - V pondelok sa začal celoštátny týždeň štrajkových dní maďarských pedagógov, ktorý vyhlásil Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) a Odborový zväz pedagógov (PSZ). Podľa spravodajcu TASR v Budapešti o tom informoval server hvg.hu.



Týždňová séria protestov vyvrcholí Dňom solidarity 31. januára. Na deň výročia vlaňajšieho výstražného štrajku PDSZ pozýva odbory, občianske organizácie i občanov. K dvojhodinovému výstražnému štrajku sa budúci pondelok pripoja aj zamestnanci učňovských škôl.



Podľa odborárov sa v tomto čase končia prijímacie skúšky ôsmakov na stredné školy a prerušenie vyučovania tak podľa PDSZ neohrozí pokračovanie ich štúdia.



Viacerí pedagógovia, ktorí sa zapojili do vlaňajšej série učiteľských protestov formou občianskej neposlušnosti, boli prepustení alebo podali výpovede, pripomína server. Odborári preto k doterajším požiadavkám pridali zrušenie nariadenie vlády, ktorým sa menia pravidlá prepúšťania učiteľov a zákona obmedzujúceho právo na štrajk.



Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa v reakcii na začatie štrajku zvolal na štvrtok schôdzu štrajkového výboru.



Vláda od 1. januára zvýšila platy učiteľov o desať percent, väčšie zvýšenie podmienila získaním zmrazených eurofondov.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári. Podporili ich študenti, žiaci, rodičia a viaceré občianske združenia a hnutia. Tisíce učiteľov sa zapojili 26. novembra 2022 do celoštátnej demonštrácie, v rámci ktorej odovzdali ministerstvu vnútra deväťbodovú petíciu s podpismi 112.000 pedagogických zamestnancov.



Celoštátny štrajk učiteľov, ktorý vyhlásili odborové organizácie PDSZ a PSZ, sa konal 8. decembra 2022. Učitelia 2. januára pokračovali v sérii protestov šesťdňovým pochodom z Miškovca do Budapešti, na ktorom poukázali na nedostatky v oblasti vzdelávania.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.