V Maďarsku sa začali voľby do Národného zhromaždenia

Muž volí v Budapešti v Maďarsku v nedeľu 3. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Budapešť 3. apríla (TASR) - Otvorením volebných miestností v nedeľu o 06.00 h sa v Maďarsku začali voľby do Národného zhromaždenia, ktoré sú deviatymi demokratickými voľbami po zmene režimu v roku 1990. Vyše 8,2 milióna oprávnených voličov rozhodne o osude 199 poslaneckých mandátov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.Spolu s jednokolovými voľbami, v ktorých sú volebné miestnosti otvorené do 19.00 h, sa uskutoční aj referendum v otázke ochrany detí pred propagandou LGBTI.O 199 poslaneckých mandátov sa uchádza blok strán vlády premiéra Viktora Orbána Fidesz-KDNP, proti ktorému stojí zoskupenie šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko, ktorého kandidátom na post premiéra je Péter Márki-Zay. Opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko tvoria strany Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum.Z výsledkov prieskumu inštitútu Publicus zverejnených v sobotu internetovým vydaním denníka Nészava vyplýva, že v kategórii všetkých voličov by 35 percent Maďarov volilo Fidesz-KDNP a 33 percent opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko. V kategórii voličov s istými preferenciami je však podpora vládneho a opozičného subjektu v tomto poslednom prieskume pred voľbami v oboch prípadoch 47-percentná, pričom 28 percent respondentov deklarovalo, že je nerozhodnutých.Na straníckej kandidačnej listine figurujú ďalej strany Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), Strana maďarského dvojchvostého psa (MKKP), Megoldás Mozgalom, Normális Élet Pártja a strana IMA - A Mi Pártunk.Medzi oprávnenými voličmi je aj 456.129 maďarských občanov žijúcich v zahraničí, ktorí môžu prostredníctvom listov voliť už v tretích parlamentných voľbách na základe príslušného zákona z roku 2010. Môžu však voliť iba zo straníckej kandidátky, pretože k voľbe kandidátov jednomandátových obvodov je potrebný trvalý pobyt v Maďarsku.Na zastupiteľských úradoch Maďarska v 98 krajinách sveta môže voliť aj 65.484 vopred zaregistrovaných Maďarov, ktorí majú trvalý pobyt v Maďarsku, avšak v čase volieb sú v zahraničí.Pred voľbami a počas nich neplatí žiadne moratórium. V deň volieb - v čase otvorenia volebných miestností od 06.00 do 19.00 h - je v okruhu 150 metrov zakázané organizovať volebné zhromaždenia a na verejných priestranstvách nie je možné viesť žiadnu volebnú kampaň.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)