V Maďarsku sa začalo výjazdové rokovanie vlády

Budapešť 13. júla (TASR) - Maďarská vláda začala vo štvrtok v kláštore v Sopronbánfalve pri rakúskych hraniciach trojdňové výjazdové rokovanie. Oznámil to na Facebooku predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera infostart.hu Orbánov hovorca Bertalan Havasi v tejto súvislosti uviedol, že záujmom maďarskej vlády je mier a odmietnutie migrácie.



"Cieľom kabinetu je znížiť infláciu, chrániť pracovné miesta, rodiny, dôchodky a zachovať znižovanie režijných nákladov," dodal Havasi.



Server podotkol, že výjazdové rokovanie sa koná po návrate Orbána zo summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse, na ktorom vyšlo najavo, že Turecko podporí vstup Švédska do NATO. Nasledovať by mala ratifikácia tohto vstupu aj v maďarskom parlamente, čo však bude najskôr až na jeseň.



Okrem NATO prerokuje kabinet aj vývoj situácie konfliktu na Ukrajine.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)