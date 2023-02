V Maďarsku sa začína jarná schôdza parlamentu

Budapešť 27. februára (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia budú tento týždeň rokovať tri dni v úvode jarnej schôdze, ktorá sa začína v pondelok popoludní. Podľa agentúry MTI jednou z hlavných tém rokovaní bude schvaľovanie vstupu Fínska a Švédska do NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Schôdzu otvorí s prejavom premiér Viktor Orbán, ktorý podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV sa vo výročnom prejave o stave krajiny 18. februára venoval najmä vojne na Ukrajine. Povedal vtedy, že pozícia Maďarska spočíva na skutočnosti, že NATO je obranná, a nie vojnová aliancia. Predseda vlády požadoval okamžité prímerie a mierové rokovania. Opakovane zdôraznil, že Maďarsko nebude Ukrajine dodávať zbrane .



Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz minulý týždeň rozhodla, že pred ratifikáciou vstupu Fínska a Švédska do NATO vyšle maďarský parlament do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Vo frakcii Fideszu totiž zazneli námietky na viaceré kritické vyhlásenia švédskych a fínskych politikov na adresu Maďarska. Orbán k tomu vyhlásil, že Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú šíriť nepravdy o Maďarsku.



Poslanci parlamentu budú tento týždeň ďalej rokovať o ekologických vplyvoch nových podnikov na výrobu automobilových batérií, ale začne sa aj diskusia o tohtoročnom rozpočte.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)