V Maďarsku sa začína očkovanie treťou dávkou vakcíny proti covidu

Budapešť 27. júla (TASR) - V druhej polovici tohto týždňa bude možné v Maďarsku zaregistrovať sa na tretiu dávku očkovacej látky proti koronavírusu SARS-CoV-2, informoval v utorok spravodajský server napi.hu.



Požiadať o ňu môžu tí, ktorí druhú dávku vakcíny dostali najmenej pred štyrmi mesiacmi.



V tejto súvislosti poslanec Európskeho parlamentu za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi podľa agentúry MTI povedal, že tretia dávka vakcíny by mohla byť riešením pre Maďarov, ktorí boli zaočkovaní východnými očkovacími látkami a nemajú preto nárok na európsky očkovací preukaz.



Podľa jeho návrhu by v tretej dávke mohli uvedené osoby dostať európsky uznanú vakcínu a tak by mohli získať očkovací preukaz. V záujme tohto cieľa sa ľavicový politik chce obrátiť so žiadosťou na Európsku komisiu. Ujhelyi podotkol, že Maďari zaočkovaní ruskou či čínskou vakcínou, sa v súčasnosti do zahraničia môžu dostať iba veľmi komplikovaným a drahým spôsobom.



Proti covidu je v Maďarsku zaočkovaných prvou dávkou vyše 5,6 milióna ľudí, takmer 5,4 milióna z nich dostalo už aj druhu dávku vakcíny. Doterajšia bilancia koronavírusovej pandémie v Maďarsku je 809.288 potvrdených prípadov nákazy a 30.021 súvisiacich úmrtí.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)